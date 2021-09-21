Петрозаводск, , 19:39 — REGNUM Глава Карелии Артур Парфенчиков давно уже готовится к переходу на федеральный уровень, это вопрос времени, считает политолог Евгений Минченко. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 сентября, комментируя итоги выборов в Госдуму в регионе.

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Политолог оценил выборы в Госдуму РФ в Карелии, найдя в ней сходство с другим регионом, где «Единая Россия» набрала ниже среднего уровня по России — Якутией. Напомним, что в Карелии партия власти получила 31,69% (по РФ — 49,83%). Лесные пожары 2021 года в обеих республиках, по мнению эксперта, оказали влияние на настроения избирателей.

Минченко навал Якутию регионом номер один в России по демократичности, где власти большое внимание уделили легитимности выборов в глазах населения. Говоря о Карелии, он также отметил, что власти региона были «сосредоточены не легитимности избирательного процесса».

Политолог нашел ещё одно сходство Карелии с Якутией, в частности, то, что протестные настроения некоторое время назад были реализованы, и избиратели об этом помнят: «В Якутске мэром была Сардана Арсентьева, а в Петрозаводске мэром избирали Галину Ширшину».

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Говоря о возможной реакции Кремля на итоги выборов в Карелии, политолог заметил, что «все понимают наличие объективных проблем (в экономике Карелии — прим. редакции)».