Лондон, 21 сентября, 2021, 19:38 — ИА Регнум. В преддверии долгожданного воссоединительного тура Genesis Фил Коллинз заявил, что он станет последним для группы, информирует портал NME.

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Тони Бэнкс, Майк Резерфорд и Фил Коллинз в начале 2020 года объявили, что они воссоединяются для тура под названием «The Last Domino». К трио, играющему вместе впервые с 2017 года, в туре присоединятся Ник Коллинз, который сыграет на барабанах, и гитарист/басист Дэрил Стюрмер.

Тур по Великобритании, первоначально запланированный на ноябрь и декабрь 2020 года, а затем перенесенный на апрель, а потом снова на сентябрь — все из-за пандемии коронавируса — будет предшествовать недавно объявленному североамериканскому туру. Британский тур закончится тремя концертами в Лондоне, которые будут сыграны с 11 по 13 октября.