Грозный, 21 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился упоминанием президентом США Джо Байденом в своей речи на Генассамблее ООН Чеченской Республики в связи с темой защиты сексуальных меньшинств. В ответ на призыв американского президента, отстаивать права сексменьшинств повсеместно — от Чечни до Камеруна — Кадыров пригласил его лично убедиться, что в Чечне некого защищать: геев в республике нет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

При этом во фразе про «куриных мужей» Кадыров явно намекнул на пародию, которую несколько лет назад показал известный комик, бывший квнщик Михаил Галустян.

Находясь в образе чеченского лидера, Галустян в ответ на вопрос, есть ли в Чечне петухи, который ему задал партнер по команде Александр Рева, ответил: «Ты что говоришь? У нас в Чечне петухов нет. Это куриный муж!».

Напомним, 21 сентября в своей речи на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Джо Байден высказал призыв к мировой общественности защищать представителей ЛГБТ-сообщества, «чтобы они могли открыто и без страха жить в любви, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира».

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