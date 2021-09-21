Флоренция, Италия, 21 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард «Фиорентины» и сборной Сербии по футболу Душан Влахович выразил желание остаться в итальянском клубе до конца текущего сезона: «Я чувствую, что должен остаться в «Фиорентине» на какое-то время. Я думаю, что смогу вырасти здесь как футболист», — цитирует нападающего «фиалок» издание DAZN.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что на Влахович претендует мадридский «Атлетико» и ряд клубов из Английской Премьер-лиги.

В текущем сезоне Душан Влахович принял участие в пяти матчах за «фиалок» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами в ворота «Аталанты», «Торино» и «Козенцы». По итогам прошлого сезона сербский форвард, забив 21 гол, стал четвертым бомбардиром Серии А 2020/21.

Влахович перешел в «Фиорентину» 1 июля 2018 года из сербского «Партизана» за 1,95 миллиона евро. На данный момент форвард сборной Сербии оценивается порталом transfermarkt в 40 миллионов евро.