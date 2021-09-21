Якутск, , 19:21 — REGNUM Ситуацию в Якутии и предвыборные приоритеты, которые выбрало руководство республики, можно оценить положительно, считает политолог Евгений Минченко. Об этом он заявил ИА REGNUM 20 сентября, комментируя результаты, которые показали партии в регионах.

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Напомним, что в Якутии «Единая Россия» набрала 33,22% (по РФ — 49,33%), а КПРФ — 35,15% (по РФ — 18,94%).

«Что касается Якутии, это, наверное, по уровню демократичности регион номер один в России, — сказал политолог. — Это удивительно для национальных регионов, но в Якутии именно так».

Итоги выборов в Якутии, где коммунисты набрали большинство голосов, надо ставить, по мнению Минченко, главе Республики Айсену Николаеву «не в минус, а в плюс». Положительно оценивая итоги выборной кампании в регионе, политолог подчеркнул: «Там реальная политическая конкуренция, большое количество ярких харизматичных политиков».

Выбирая между результатом партии «Единая Россия» и легитимностью выборов, власти Якутии, по всей видимости, значительное внимание уделили именно легитимности выборного процесса в глазах населения. Как отметил политолог, «для легитимности результатов это абсолютно нормально, ничего в Якутии не подшаманили, не подкрутили».

Говоря о причинах успеха коммунистов, он выделил роль лесных пожаров, которые до сих пор бушуют на территории республики: «Понятно, что уровень протеста резко вырос в связи с пожарами. Это объективная ситуация, что поделаешь».

Кроме того, по его мнению, «неадекватное поведение отдельных федеральных ведомств тоже оказало влияние, в том числе и на региональное голосование — очень запоздалой была реакция федеральных структур на пожары».