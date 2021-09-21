Саранск, 21 сентября 2021, 19:20 — REGNUM В Мордовии утвердили итоги выборов депутатов Государственного собрания республики седьмого созыва. Об этом сообщает ЦИК региона.

Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ 2021
Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ 2021
Дарья Драй © ИА REGNUM

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По партийным спискам в республиканский парламент прошли четыре партии: «Единая Россия» с результатом 67,21%, КПРФ — 14,19%, ЛДПР — 9,85% и «Справедливая Россия — За правду» — 6,77%. Явка составила 64,71%.

Во всех 24 одномандатных округах победу одержали представители «Единой России».

ЦИК Мордовии признал выборы депутатов Госдумы, Госсобрания и главы республики действительными и состоявшимися.

По словам главы избиркома региона Александра Косова, в Государственном собрании Мордовии седьмого созыва из 48 мандатов 42 получат представители «Единой России» — 18 по спискам и 24 по одномандатным округам, три места получит КРПФ, два — ЛДПР и один мандат достанется представителю «Справедливой России — За правду», сообщает газета «Известия Мордовии».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в республиканский парламент проходят по смешанной системе. 24 депутата избираются по спискам, еще 24 — по одномандатным округам. Вновь избранные депутаты работают в течение пяти лет.

На выборах депутатов Госсобрания Мордовии в сентябре 2016 года «Единая Россия» получила 22 мандата по спискам и 23 — по одномандатным округам, по одному мандату досталось представителям КПРФ и ЛДПР, еще один — самовыдвиженцу.

Пять лет назад явка составила 79,62%.