Саранск, 21 сентября, 2021, 19:20 — ИА Регнум. В Мордовии утвердили итоги выборов депутатов Государственного собрания республики седьмого созыва. Об этом сообщает ЦИК региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах депутатов Госдумы РФ 2021

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По партийным спискам в республиканский парламент прошли четыре партии: «Единая Россия» с результатом 67,21%, КПРФ — 14,19%, ЛДПР — 9,85% и «Справедливая Россия — За правду» — 6,77%. Явка составила 64,71%.

Во всех 24 одномандатных округах победу одержали представители «Единой России».

ЦИК Мордовии признал выборы депутатов Госдумы, Госсобрания и главы республики действительными и состоявшимися.

По словам главы избиркома региона Александра Косова, в Государственном собрании Мордовии седьмого созыва из 48 мандатов 42 получат представители «Единой России» — 18 по спискам и 24 по одномандатным округам, три места получит КРПФ, два — ЛДПР и один мандат достанется представителю «Справедливой России — За правду», сообщает газета «Известия Мордовии».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в республиканский парламент проходят по смешанной системе. 24 депутата избираются по спискам, еще 24 — по одномандатным округам. Вновь избранные депутаты работают в течение пяти лет.

На выборах депутатов Госсобрания Мордовии в сентябре 2016 года «Единая Россия» получила 22 мандата по спискам и 23 — по одномандатным округам, по одному мандату досталось представителям КПРФ и ЛДПР, еще один — самовыдвиженцу.

Пять лет назад явка составила 79,62%.