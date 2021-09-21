Москва, 21 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных жилых домов на юго-востоке Москвы произошёл пожар, сообщает 21 сентября столичное управление МЧС.

Wikipedia.org Пожар в жилом доме

Возгорание произошло около 17:37 мск по адресу улица Рождественская дом 14. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, установили, что горит квартира на шестом этаже 17-этажного жилого дома.

Огнём было охвачено 25 квадратных метров. Из квартиры пожарными спасены три человека, их осматривают медики.

Пожар потушен. Причины выясняются.