В Москве загорелся многоэтажный жилой дом
Москва, 21 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных жилых домов на юго-востоке Москвы произошёл пожар, сообщает 21 сентября столичное управление МЧС.
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Пожар в жилом доме
Возгорание произошло около 17:37 мск по адресу улица Рождественская дом 14. Пожарные расчеты, прибывшие на место происшествия, установили, что горит квартира на шестом этаже 17-этажного жилого дома.
Огнём было охвачено 25 квадратных метров. Из квартиры пожарными спасены три человека, их осматривают медики.
Пожар потушен. Причины выясняются.