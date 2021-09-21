Пермь, 21 сентября, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Об ампутации левой ноги студенту, который устроил накануне, 20 сентября, стрельбу в Пермском государственном научно-исследовательском университете, сообщает 21 сентября Life.

Операционная

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Врачи ампутировали ему левую ногу, в которую стрелок был ранен во время задержания. Он не приходил в сознание, и сейчас его состояние оценивают как крайне тяжёлое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек погибли и 29 получили ранения в результате стрельбы, устроенной пермским студентов в университете. При задержании стрелок оказал сопротивление.