Лондон, 21 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Шотландская рок-группа Biffy Clairo поделились очередным синглом своего предстоящего девятого студийного альбома. Песня «A Hunger In Your Haunt» доступна для прослушивания на всех стриминговых сервисах, информирует NME.

«A Hunger In Your Haunt» — первый официальный сингл с альбома. Фронтмен Саймон Нил описал новую песню следующим образом: «Это выражение чистого разочарования. В прошлом году были моменты, когда мне просто хотелось кричать во все горло. Мне не хватало целеустремленности, и какое-то время я не хотел вставать с постели, а песня — это сигнал к пробуждению для меня».

Более тяжелый по звучанию трек появится в «The Myth Of The Happily Ever After», который был анонсирован вместе с шестиминутной заглавной песней «Unknown Man 01» в начале сентября.