Краснодар, 21 сентября, 2021, 19:12 — ИА Регнум. 21 сентября 26-летний центральный полузащитник «Андерлехта» и сборной Швеции по футболу Кристоффер Ольссон рассказал, по каким причинам принял решение покинуть «Краснодар»: «В России все не так, как в Бельгии и Швеции. Здесь требует пара часов, чтобы доехать на выездной матч. В России же ты должен летать на самолете каждый две недели, уезжая из дома на несколько дней. В Брюсселе у меня будет больше времени, которое я смогу проводить с семьей», — цитирует футболиста издание Het Laastste Nieuws.

ФК «Краснодар»

Кристофер Ольссон перешел в «Андерлехт» 21 июля 2021 года. Бельгийский клуб заплатил «Краснодару» 4 миллиона евро за контракт футболиста. Текущее соглашение шведа с «Андерлехтом» рассчитано до конца сезона 2024/25.

В прошлом сезоне Ольссон принял участие в 27-ми матчах за «Краснодар» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами.