Махачкала, 21 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Дагестане переправили в ожоговый центр Махачкалы двоих пострадавших при пожаре в гостинице Хасавюрта. Еще одного сильно обгоревшего человека, получившего ожоги почти 100% поверхности тела, транспортировать невозможно из-за крайне тяжелого состояния, сообщили 21 сентября в минздраве региона.

(сс) Daniel Tausis Пожар

Решение о необходимости транспортировки двоих человек приняла бригада Дагестанского центра медицины катастроф в составе комбустиолога, реаниматолога и анестезиологов, вылетевшая утром в Хасавюрт по поручению министра здравоохранения Татьяны Беляевой. Оставшимся в больнице Хасавюрта четверым пострадавшим оказывается помощь на месте, рассказали в минздраве.

Напомним, пожар в одной из гостиниц города Хасавюрта произошел в ночь на 21 сентября. Из горящего здания были эвакуированы 19 человек. По данным МЧС, двое погибших были найдены на месте пожара. Шестерых пострадавших, в том числе 38-летнюю женщину, доставили в больницу.