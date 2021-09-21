Грозный, 21 сентября, 2021, 19:08 — ИА Регнум. Президент «самой проблемной, агрессивной в мире страны» Байден сделал абсурдное заявление о Чеченской республике, сообщил 21 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЛГБТ. США

Напомним, 21 сентября президент США призвал защитить интересы ЛГБТ и иных извращенцев во всем мире «от Чечни до Камеруна».

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую Республику», — отметил Кадыров.

При этом Кадыров посоветовал Байдену посетить Чечню и лично ознакомиться с положением «куриных мужей».

«Байден сделал настолько абсурдное заявление, в ответ на которое я могу только пригласить его в нашу республику, чтобы он воочию убедился, что в Чеченской Республике нет петухов и даже нет такого слова. Вместо них у нас куриные мужья», — написал глава Чеченской республики.