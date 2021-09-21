Москва, 21 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. 21 сентября издание Eurostavka сообщило, что руководство «Спартак» не может уволить главного тренера Руи Виторию до 20 ноября из-за пункта в контракте.

Александр Мысякин Леонид Федун

51-летний португальский специалист Руи Витория был назначен на пост главного тренера «красно-белых» 21 мая 2021 года, заключив двухлетний контракт до середины 2023 года. Вместе с Виторией в штаб «Спартака» пришли Арналду Тейшейра, Сержио Ботелью, Вальтер Диаш и Луиш Эштевеш.

20 сентября в рамках восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги сезона 2021/22 московский «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА со счетом 0:1. Единственный мяч на 81-й минуте забил таранный форвард сборной России Антон Заболотный после результативной ошибки Максимилиано Кауфриза.

На данный момент «Спартак» с десятью очками после восьми первых туров идет на девятой позиции в турнирной таблице внутреннего чемпионата.