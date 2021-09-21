Тбилиси, 21 сентября, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Грузия станет одной из первых стран региона, которая начнёт переговоры с Объединёнными Арабскими Эмиратами с целью заключения соглашения о свободной торговле, заявила 21 сентября глава грузинского министерства экономики Натиа Турмава.

Economy.ge Натиа Турмава во время визита в ОАЭ

Как сообщает телекомпания «Рустави-2», Турмава, находящаяся с визитом в ОАЭ, посетила экономическое ведомство арабской страны. По официальной информации, в ходе беседы было отмечено, что товарооборот между Грузией и ОАЭ растёт. «У нас была встреча с представителями крупной торговой сети Эмиратов, которая осуществляет импорт грузинской продукции и поэтому имеет опыт сотрудничества с грузинским производителями. И, самое главное, количество товаров, произведённых в Грузии и продаваемых через эту сеть, ежегодно увеличивается. Особенно это касается продукции агропромышленного сектора», — сказала Турмава.

Турмава считает, что заключение соглашения о свободной торговле позволит большему объёму грузинской продукции присутствовать на местном рынке.