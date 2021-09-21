Милан, Италия, 21 сентября, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Евросоюз должен сохранять союзнические отношения с США, но вести при этом собственную внешнюю политику и развивать собственные вооруженные силы, заявил во вторник, 21 сентября, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

European People's Party Сильвио Берлускони

«Болезненный опыт» завершения операции в Афганистане показал, что США «больше не в состоянии поддерживать мировой порядок в одиночку», полагает политик.

Евросоюзу нужна общая и целостная внешняя политика, а также собственные «военные инструменты», тогда ЕС сможет играть «автономную» и важную роль в мировых процессах, добавил Берлускони.