Болонья, Италия, 21 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 21 сентября в Болонье на стадионе «Ренато Далл’Ара» «Болонья» в матче-открытие пятого тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Дженоа». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

(сс) RonnyK Футбольный клуб «Болонья»

Стартовые составы команд:

«Болонья»: Лукаш Скорупский, Эрон Хики, Кевин Бонифази, Гари Медель, Лоренцо де Сильвестри, Риккардо Орсолини, Николас Домингес, Николас Домингес, Роберто Сориано, Маттиас Сванберг, Муса Барроу, Марко Арнаутович.

Главный тренер: Синиша Михайлович.

«Дженоа»: Сальваторе Сиригу, Доменико Кришито, Маттиа Бани, Никола Максимович, Эрнани, Милан Бадель, Андреа Камбьязо, Николо Ровелла, Мохамед Фарес, Маттиа Дестро, Яях Каллон.

Главный тренер: Давиде Баллардини.

Бригада арбитров: Франческо Фурне | Джакомо Паганесси | Паскуале Капальдо.

На данный момент «Болонья», набрав семь очков, идет на девятой позиции в турнирной таблице Серии А. «Дженоа» с тремя очками расположился на пятнадцатом месте.