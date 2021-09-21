21 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Джозеф Тёрнер, , 19:58 — REGNUM Госдепартамент США внес новое предложение — подразумевающее удвоить количество виз для беженцев — на рассмотрение Сената после того, как 19 сентября Сенат отверг идею разрешить миллионам иммигрантов легально остаться в Соединенных Штатах и внести эту меру в законопроект на $3,5 трлн.

Семья иммигрантов, прибывшая на остров Эллис, смотрит на Статую Свободы

«В докладе Конгрессу рекомендуется увеличить целевой показатель приема беженцев с 62 500 в 2021 финансовом году до 125 тыс. в 2022 финансовом году для решения проблем, вызванных гуманитарными кризисами во всем мире», — говорится в пресс-релизе Госдепартамента.

Предложение составлено на фоне того, как в США ожидают визы тысячи афганских союзников и гражданских лиц, эвакуированных после окончания почти 20-летнего военного присутствия Штатов в Афганистане. Около 31 тыс. афганских мигрантов уже прибыли в США для прохождения процедуры оформления, еще более 50 тыс. ожидается принять в стране в течение следующего месяца.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Помните, когда мы были суверенным государством, границы были под контролем, цены на газ были низкими, инфляции не было, на Ближнем Востоке было гораздо меньше боевых действий, а другие страны Ближнего Востока заключали мирные соглашения с Израилем. Но всё это было давно (около 8 месяцев назад), до того как позорный Байден пришли к власти», — пишет PoliticalJambalaya.

«Мы быстро приближаемся к этапу окончательной инверсии: этапу, когда правительство вольно делать всё, что ему заблагорассудится, а граждане могут действовать только по разрешению; это этап самых мрачных периодов человеческой истории, этап правления грубой силой», — цитирует stellaluna1219 американскую писательницу Айн Рэнд, автора романа «Атлант расправил плечи».

Сирия Минобороны России

«Согласен. Хотелось бы, чтобы мы проснулись от этого кошмара», — отвечает alienlifeform.

«Как это связано с национальной безопасностью? Это связано с тем, чтобы как можно больше людей в этой стране зависели от правительства. Это главная цель демократов», — считает IbeChuck.

«И не забывайте, что чем больше нелегалов они примут, тем больше голосов либеральных демократов они получат. Кто оплачивает и содержит всех этих людей? Правильно — вы, я и остальные наши сограждане из среднего класса Америки. Почему они не введут обязательные вакцины для этих нелегалов? Почему граница открыта?» — спрашивает TapDancingMom.

«Байден не главный, ему даже не разрешают отвечать на вопросы, ему диктуют Пелоси, Шумер, Сандерс и Уоррен», — пишет barb67.

«Диктатура естественным образом вытекает из демократии, а наиболее усугубленная форма тирании и рабства рождается из самой крайней свободы. Платон», — цитирует stellaluna1219.

«Я хотел бы напомнить всем трудолюбивым американцам, чтобы в этом году вы вовремя заплатили свои налоги. Другие страны, нелегалы, преступники и люди, которые просто не хотят работать, зависят от вас. Возможно, вам следует найти вторую работу, если у вас есть время», — иронизирует PoliticalJambalaya.

«Это не бесконечно расширяющийся список прав — «право» на образование, «право» на здравоохранение, «право» на еду и жилье. Это не свобода, это зависимость. Это не права, это паек рабства — сено и сарай для человеческого скота», — цитирует stellaluna1219 французского политика Алексиса де Токвиля.

Афганистан Afghanistan Matters

Напомним, после голосования 19 сентября лидер демократов в Сенате Чак Шумер сказал, что демократы «глубоко разочарованы этим решением, но борьба за предоставление законного статуса иммигрантам в рамках согласования бюджета продолжается».

В свою очередь сенатор Чак Грассли, главный республиканец в судебном комитете, высоко оценил решение парламентария, заявив: «Массовая амнистия миллионов нелегальных иммигрантов не является бюджетным вопросом, подходящим для примирения».