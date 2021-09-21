Москва, , 18:48 — REGNUM По итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» получила 324 мандата, сообщили 21 сентября в ЦИК РФ.

ЦИК РФ Петр Данилов © ИА Красная Весна

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Уточняется, что 126 мандатов получили депутаты по федеральным спискам и 198 — по одномандатным округам. «Единая Россия» получила по итогам выборов конституционное большинство в Госдуме.

КПРФ получила 57 мандатов: по федеральным спискам — 48, по одномандатным округам — девять. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получила 27 мандатов: по федеральным спискам — 19, по одномандатным округам — восемь.

ЛДПР получила 21 мандат: по федеральным спискам — 19, по одномандатным округам — два. «Новые люди» получили 13 мандатов. Кроме того, «Гражданская платформа», «Родина» и Партия Роста получили по одному мандату. Также мандаты получили пятеро самовыдвиженцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за «Единую Россию» на выборах в Госдуму проголосовали 49,82% избирателей, за КПРФ — 18,93%, за ЛДПР — 7,55%, за «Справедливую Россию — Патриоты — За правду» — 7,46% и за партию «Новые люди» — 5,32%. Явка составила 51,68%.

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