Мурманск, 21 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Мурманской области открыли новый турмаршрут — дло водопада на реке Шуйонийоки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды РФ, на берегу реки появилась инфраструктура — смотровая площадка, информационные стенды и даже столб для селфи.

Simon Турист

«Мы счастливы, что опыт нашего заповедника, команды, которую пригласили для участия в проекте, оказался востребованным! Нам помогали волонтеры — местные ребята, с кем мы сотрудничаем много лет. Работали с большим энтузиазмом. Теперь здесь самая классная и комфортная инфраструктура среди всех региональных ООПТ Мурманской области! Объекты — лестница со смотровой площадкой, стенды, указатели, места для отдыха и фотографирования — уже идеально вписались в ландшафт. Надеемся, что новые объекты будут полезны всем посетителям памятника природы», — отметила директор заповедника «Пасвик» Наталья Поликарпова.

С 1986 года водопад имеет статус памятника природы, много лет является точкой притяжения для местных жителей и гостей Печенгского округа, граничащего с Норвегией. Проект по его обустройству стал возможным благодаря экспертной поддержке сотрудников заповедника «Пасвик», инициативе АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» и финансовом участии ПАО «ГМК Норильский никель».

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти разрабатывают стратегию промышленного туризма.