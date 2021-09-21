У границы Норвегии и России открыли новый турмаршрут
Мурманск, 21 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. В Мурманской области открыли новый турмаршрут — дло водопада на реке Шуйонийоки. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минприроды РФ, на берегу реки появилась инфраструктура — смотровая площадка, информационные стенды и даже столб для селфи.
С 1986 года водопад имеет статус памятника природы, много лет является точкой притяжения для местных жителей и гостей Печенгского округа, граничащего с Норвегией. Проект по его обустройству стал возможным благодаря экспертной поддержке сотрудников заповедника «Пасвик», инициативе АНО «Центр социальных проектов «Вторая школа» и финансовом участии ПАО «ГМК Норильский никель».
Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти разрабатывают стратегию промышленного туризма.