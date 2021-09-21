Санкт-Петербург, 21 сентября, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Первая атомная подводная лодка (АПЛ), поступившая в состав ВМФ Советского Союза, К-3 «Ленинский комсомол» прибыла в Санкт-Петербург на «Северную верфь», сообщает 21 сентября пресс-служба предприятия.

Первая в СССР атомная подводная лодка К-3 в море

Ранее знаменитая субмарина отправилась из Мурманской области. Она должна встать на вечную стоянку в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

«Подводная лодка прибыла к нам. Здесь будет проведена операция по выводу лодки из плавучего дока «Свияга», — рассказала журналистам представитель пресс-службы «Северной верфи».

Как сообщало ИА REGNUM, первая советская атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» будет отреставрирована, переоборудована в музей и станет центральным экспонатом Музея военно-морской славы в туристско-рекреационном кластера «Остров фортов», который откроется после 2023 года.