Оренбург, 21 сентября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Оренбурге, 21 сентября, у храма-часовни Святой великомученицы Татианы на территории Оренбургского госуниверситета появился стихийный мемориал в память о погибших в Пермском государственном национальном исследовательском университете, и прошло траурное мероприятие, сообщает пресс-служба ОГУ.

Пресс-служба ОГУ Стихийный мемориал в Оренбурге

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«Университетское сообщество скорбит по погибшим в Перми и выражает соболезнования всем тем, кто в страшной трагедии потерял родных и близких», — сказали в вузе.

Руководство университета, чиновники, студенты возложили цветы, зажгли свечи. В храме-часовне Святой великомученицы Татианы состоялась панихида по усопшим.

Напомним, 20 сентября на территории пермского вуза молодой человек открыл стрельбу. Погибли шесть человек. Десятки людей получили травмы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.