Москва, , 18:43 — REGNUM Глава комитета Госдумы VII созыва по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) до сих пор не получил визу в США, куда должен был отправиться в соответствии с распоряжением президента РФ в составе российской делегации для участия в генеральной ассамблее ООН. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом сообщил сам парламентарий.

США

«Я единственный из всей делегации России на данный момент не получил визы. Вероятность того, что ее дадут непосредственно перед вылетом, крайне мала. Причины задержки посольство США не объясняет», — сказал Слуцкий.

Парламентарий допустил, что это связано с тем, что его фамилия находится в американских «черных списках» как и имена многих других российских политиков.

«Однако санкции, наложенные в обход ООН, не дают Соединенным Штатам права закрывать въезд официальным лицам РФ на заседания крупнейшей международной организации. Это невыполнение со стороны США своих обязательств как страны пребывания штаб-квартиры ООН, это снова новый виток «визовых войн», — указал депутат.

Кроме того, это не первый случай подобных злоупотреблений Вашингтоном визовыми ограничениями, что, по мнению депутата, «еще раз заставляет задуматься о том, действительно ли ООН стоит продолжать размещать штаб-квартиру в Нью-Йорке».

Основная часть делегации отбывает в Нью-Йорк 21 сентября в первой половине дня.