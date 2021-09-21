Тамбов, 21 сентября, 2021, 18:35 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2021 году направят на реализацию национальных проектов почти 9 млрд рублей, из которых большая часть — федеральные средства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Здание правительства Тамбовской области

Сегодня, 21 сентября. в администрации Тамбовской области в формате видеоконференции состоялось заседание действующего на постоянной основе штаба по реализации национальных проектов. Ключевым вопросом совещания стало кассовое освоение средств, направленных на реализацию мероприятий по национальным проектам.

Всего в этом году на реализацию нацпроектов в Тамбовской области выделено почти 9 млрд рублей. Большая часть этих средств — федеральные. По информации управления стратегического развития, национальных целей, программ и проектов администрации Тамбовской области, по уровню кассового освоения регион входит в топ-10 в ЦФО. В частности, полностью освоены средства, выделенные на реализацию мероприятий нацпроекта «Производительность труда» в Тамбовской области в 2021 году, а это 14 млн рублей. Высокие показатели реализации у нацпроектов «Культура» и «Демография».

Благодаря нацпроектам в этом году в регионе будут введены в эксплуатацию 32 объекта социальной сферы и инфраструктуры. Среди них — Дом культуры в селе Донское Тамбовского района, второй корпус детского сада «Непоседы» в микрорайоне «Центральный» поселка Строитель Тамбовского района, школа на 250 ученических мест в рабочем поселке Умет, объекты питьевого водоснабжения.

Вопросам строительства и реконструкции социально значимых объектов члены Штаба по реализации национальных проектов уделили особое внимание. Они не только обсудили темпы исполнения программ этого года, но и планы на ближайшую перспективу.

По поручению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина на всех создаваемых объектах должен осуществляться постоянный ежедневный контроль за проведением работ.