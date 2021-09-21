Тюмень, 21 сентября, 2021, 18:31 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий Антипинского нефтеперерабатывающего завода Константин Сичевой в середине августа 2021 года подал ходатайство в Арбитражный суд Тюменской области с требованием присудить ему вознаграждение 5,44 млрд рублей. Определение суда опубликовано в картотеке дел.

Admtyumen.ru Антипинский НПЗ

Напомним, Антипинский НПЗ был признан банкротом в декабре 2019 года. Вознаграждение конкурсного управляющего при продаже залога не должно превышать 5% от суммы, полученной при его реализации. Сбербанк, как крупнейший кредитор Антипинского НПЗ, взыскавший его имущество за долги, не возражает против требований конкурсного управляющего. Это следует из официального ответа Сбербанка РБК.

«Вознаграждение в 5,441 млрд руб. действительно является беспрецедентным по своим размерам, но и сама по себе процедура банкротства АО «Антипинский НПЗ» не имеет прецедентов в практике антикризисного управления», — сообщает пресс-служба Сбербанка.

Однако утверждение размера вознаграждения является прерогативой суда. Первое заседание по ходатайству Константина Сичевого назначено на 30 сентября.

Напомним, Антипинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Тюмени, был продан ООО «Русинвест» в мае 2021 года за 110,867 млрд рублей.

АО «Антипинский НПЗ» — нефтеперерабатывающих завод в Тюменской области с установленной мощностью переработки 7, 5 млн тонн в год. На предприятии работают свыше двух тысяч сотрудников.