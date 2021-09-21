Марнеули, Грузия, 21 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Марнеульском районе Грузии было найдено тело убитого мужчины, сообщает телекомпания «Рустави-2».

Убийство

28-летний мужчина был задушен похитителями в селе Алавари, а его тело сброшено в оросительный канал. Грузинская полиция уже арестовала трёх подозреваемых в совершении преступления. Двое из них — родные братья. Преступники, чьим мотивом была месть, похитили молодого человека, затем задушили его, а тело с целью сокрытия преступления утопили в оросительном канале.

Сообщается, что убитый не был жителем Марнеульского района, а только работал там. 18 сентября молодой человек исчез, и всё эти дни родные и правоохранительные органы осуществляли его поиски.