Саранск, , 18:23 — REGNUM В Мордовии подвели окончательные итоги досрочных выборов главы республики. Об этом сообщает региональный Центризбирком.

Выборы-2021. Избирательный участок 3148 Георгий Балаков © ИА REGNUM

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Явка на выборах главы Мордовии составила 64,97%, то есть в течение трёхдневного голосования на избирательные участки пришли более 391,6 тыс. жителей республики.

Врио главы Мордовии Артема Здунова («Единая Россия») поддержали 78,26% участников голосования или более 298 тыс. человек. Второе место занял депутат Госдумы Дмитрий Кузякин (КПРФ), набрав 11,48% или более 43 тыс. голосов. Депутата Госсобрания республики Евгения Тюрина (ЛДПР) поддержали 6,21% или более 23 тыс. избирателей. За представителя «Партии пенсионеров» Александра Лемкина проголосовали 2,64%, что составляет более 10 тыс. человек.

ИА REGNUM напоминает, на предыдущих прямых выборах главы республики в сентябре 2017 года победу одержал также врио главы Мордовии, который возглавлял регион с 2012 года, Владимир Волков («Единая Россия»), набрав 89,19% голосов. Второе место занял Дмитрий Кузякин (КПРФ) с результатом 4,18%, третье место получил Евгений Тюрин (ЛДПР) — 3,88%, Тимура Гераськина из «Справедливой России» поддержали 1,46%, Петра Вельмакина от «Партии мира и единства» — 0,71%.

Явка в среднем по республике составляла 81,96%.

В ноябре 2020 года Волков ушел в отставку. Срок его полномочий истекал в 2022 году. Врио главы Мордовии был назначен Артем Здунов, который до этого занимал пост министра экономики Татарии, а затем премьер-министра Дагестана.