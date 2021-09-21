«Мозговой центр»: каждый третий российский учёный работает в Москве
Москва, 21 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. На московских заводах и НИИ трудится каждый третий российский учёный, заявил 21 сентября глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
Он прокомментировал стар приёма заявок на получение господдержки для компенсации части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних рынков, который объявили Минпромторг РФ и Российский экспортный центр.
«Компенсация затрат экспортеров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы станет значительной помощью для столичных промышленников, планирующих выходы на новые рынки. Москва — не только один главных производственных регионов России, но и «мозговой центр» промышленности. Каждое пятое предприятие страны полного цикла — то есть выполняющее все виды работ, от разработки до выпуска готового продукта — располагается в столице. Кроме того, каждый третий российский ученый трудится на московских заводах и НИИ», — сказал Прохоров.
По словам чиновника, новая мера поддержки также может положительно сказаться на общих объемах несырьевого неэнергетического экспорта региона.
«Напомню, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» перед всей страной стоит амбициозная задача — увеличение общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов США в год. У каждого региона свои задачи, и Москва успешно с ними справляется — например в 2020 году план по промышленному экспорту город выполнил на 154,3%, а по экспорту продукции АПК на 118,8%», — рассказал он.
По мнению Прохорова, таких результатов удается достичь благодаря уже действующим мерам поддержки для экспортеров.