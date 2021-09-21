Москва, 21 сентября, 2021, 18:20 — ИА Регнум. На московских заводах и НИИ трудится каждый третий российский учёный, заявил 21 сентября глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Цитата из кф «Меланхолия». реж. Ларс фон Триер. 2011. Дания, Швеция, Франция, Германия Ученый

Он прокомментировал стар приёма заявок на получение господдержки для компенсации части затрат, связанных с проведением НИОКР и омологацией продукции для внешних рынков, который объявили Минпромторг РФ и Российский экспортный центр.

«Компенсация затрат экспортеров на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы станет значительной помощью для столичных промышленников, планирующих выходы на новые рынки. Москва — не только один главных производственных регионов России, но и «мозговой центр» промышленности. Каждое пятое предприятие страны полного цикла — то есть выполняющее все виды работ, от разработки до выпуска готового продукта — располагается в столице. Кроме того, каждый третий российский ученый трудится на московских заводах и НИИ», — сказал Прохоров.

По словам чиновника, новая мера поддержки также может положительно сказаться на общих объемах несырьевого неэнергетического экспорта региона.

«Напомню, что в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» перед всей страной стоит амбициозная задача — увеличение общероссийского объема несырьевого неэнергетического экспорта до 250 млрд долларов США в год. У каждого региона свои задачи, и Москва успешно с ними справляется — например в 2020 году план по промышленному экспорту город выполнил на 154,3%, а по экспорту продукции АПК на 118,8%», — рассказал он.

По мнению Прохорова, таких результатов удается достичь благодаря уже действующим мерам поддержки для экспортеров.