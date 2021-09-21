Москва, , 18:13 — REGNUM Накануне стартовали совместные военные учения подразделение Украины и США Rapid Trident 2021. На их фоне в Вашингтоне прозвучало предложение о передаче Киеву нескольких установок ПВО «Железный купол». Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко прокомментировал предложение американских конгрессменов и вновь призвал украинские власти «спуститься на землю».

Флаги России и Украины commons.wikimedia.org

По словам Руденко, если Киев решит покинуть соглашение «Минск-2», то единственный результат такого опрометчиво поступка — затягивание конфликта на юго-востоке. Новые поставки Соединёнными Штатами оружия на Украину не приближают нормализацию обстановки в Донбассе. С ним согласна депутат Госдумы РФ, директор Института РУССТРАТ Елена Панина: Россия прекрасно отслеживает происходящее на Украине, и новая «накачка мускулов» Киевом далека от здравого смысла.

Как отметила депутат, Киев в очередной раз показывает, что не может понять прописные истины, которые ему объясняют уже семь лет. Украина продолжает милитаризацию, не понимая, что предлагаемое «западными партнерами» вооружение легче подарить, чем утилизировать. Предложенные накануне системы «Железный купол» США купили у Израиля два года назад, но не смогли их встроить в собственную систему военного управления. Пентагон готов отдать негодные установки ПРО куда угодно, ими можно прикрыть лишь небольшой город, да и то только от самодельных палестинских ракет.

Российскому внешнеполитическому ведомству вновь и вновь приходится призывать Киев к адекватности и напоминать, что вместо очередного витка милитаризации на Донбассе стоит заняться исполнением Минских соглашений, резюмировала Елена Панина.