Сыктывкар, , 18:06 — REGNUM Республику Коми «уже долгие годы лихорадит», заявил ИА REGNUM 20 сентября политолог Евгений Минченко. Напомним, что выборы в Коми принесли «Единой России» — 29,44% (по РФ — 49,83%) а КПРФ — 26,88% (по РФ — 18,94%). Некоторые политологи заговорили о «красной дуге» из Ненецкого автономного округа, где коммунисты набрали 31,98% голосов, и Коми.

Выборы 19 сентября 2021 года

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Основным в настроениях избирателей в этом регионе политолог выделил протест: «Коми традиционно протестный регион, а следствием, и, одновременно, его причиной является проблема с руководителями республики — губернаторов здесь снимали, сажали, что определило обстановку».

Отвечая на вопрос почему «Единая Россия» набрала значительно ниже среднего, эксперт предположил, что на результат повлияло ещё одно обстоятельство — «уголовные дела против команды Гайзера были в том числе и по выборам». Видя в этом одну из причин неэффективной работы внутриполитического блока правительства республики в поддержку «Единой России», политолог заметил, что «все так напуганы, что химичить никто не хочет, там за организацию избирательной кампании «Единой России» люди получили реальные сроки тюремного заключения».

По его мнению, «коммунисты выглядели как главные оппоненты власти».