Йошкар-Ола, 21 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. В Марий Эл подвели итоги прошедшей избирательной кампании. ЦИК республики на заседании 21 сентября признал выборы в Государственную Думу VII созыва по федеральному и Марийскому одномандатному округу №22 действительными и состоявшимися, говорится в сообщении избиркома.

Натаялья Стрельцова ИА REGNUM Выборы 2021. Балашиха, участок 87

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По федеральному округу в Марий Эл лидерами голосования стали три партии: КПРФ — 36,3%, «Единая Россия» — 33,43%, ЛДПР — 7,94%, также 5%-ный барьер преодолели «Справедливая Россия — За правду» — 6,48% и партия «Новые люди» — 6,15%.

По итогам выборов в одномандатном избирательном округе №22 представлять интересы Марий Эл в Госдуме будет Сергей Казанков (КПРФ), его поддержали 50,36% от общего числа участников голосования.

По итогам дополнительных выборов депутатов Госсобрания республики по Центральному одномандатному избирательному округу №2 победу одержал ректор Марийского государственного университета Михаил Швецов («Единая Россия»), за него проголосовали 33,94% избирателей.

На довыборах депутатов Госсобрания в Оршанском одномандатном избирательном округе №35 выиграл заместитель генерального директора АО «Марий Эл Дорстрой» Дмитрий Мещеряков («Единая Россия»), его поддержали 37,25% избирателей.

На довыборах депутатов горсобрания Йошкар-Олы по Набережному округу №7 победил инженер технической службы ООО «Диона» Виктор Скобеев (КПРФ). По итогам довыборов в Новозаречном округе №11 мандат получит глава ликвидационной комиссии ООО «Комблинат питания «Школьник» Антон Волков («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, итоговая явка в ходе трёхдневного голосования в республике составила 46,11%. На избирательные участки пришли более 245 тыс. человек.

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