Вологда, 21 сентября, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Вологодские правоохранители ведут поиски человека, который после пермской трагедии распространил в Telegram угрозы в адрес одной из вологодских школ. На ситуацию отреагировал мэр города Сергей Воропанов.

City-yaroslavl.ru Школа

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Со вчерашнего вечера получил очень много вопросов от взволнованных родителей о телеграмм-канале, в котором неизвестный, вдохновившись трагичными событиями в Перми, грозится «навести порядок в одной из школ Вологды». Правоохранительные органы занимаются этом вопросом, оперативные службы работают», — написал Воропанов «Вконтакте».

В настоящее время с учениками вологодских школ проводят инструктаж о том, как себя вести в опасной ситуации.

«Все учреждения образования оснащены тревожными кнопками, сигнал с которых поступает в Росгвардию. Их исправность проверили, все работает. Напомню, последние 2 года из областного и городского бюджета выделено 58 млн рублей на приобретение и установку видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, ограждения территории», — добавил мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября пермский студент расстрелял из ружья несколько человек. Скончались шесть человек.