Верхняя Пышма, Свердловская область, 21 сентября, 2021, 18:03 — ИА Регнум. АО «Уралэлектромедь» (предприятие металлургического комплекса УГМК) поставило бронзовые подшипники компании, занимающейся изготовлением нефтепогружных насосов. Цех по производству порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» в установленные сроки сумел освоить новый вид продукции. Опытная партия в количестве 5000 штук была доставлена заказчику и успешно прошла испытания.

Фото: Пресс-служба УГМК

«Заказчик подтвердил высокое качество изготовления подшипников. Сейчас мы разрабатываем новые виды бронзовых втулок согласно контракту и планируем увеличение объемов производства этого вида продукции», — отметил начальник цеха по производству порошковых изделий АО «Уралэлектромедь» Владимир Казанский.

Изготовление подшипников скольжения — это трудоёмкий процесс. Сначала в медный порошок добавляют олово и графит. Затем изделия прессуются, спекаются, калибруются до точных размеров и пропитываются маслом.

Процесс пропитки подшипников напоминает кухонную скороварку. В пропиточной камере создается вакуум с помощью специального насоса до разряжения — 0,8−0,1 кгс/см2, что примерно в пять раз больше создаваемого бытовым пылесосом. Затем в камеру подается масло, нагретое до температуры 60−70 ºС. Оно проникает в поры деталей, из которых был откачен воздух.

Готовые подшипники обладают высокой износостойкостью. В механизмах с такими втулками скольжения не требуется подача масла, как это обычно происходит в узлах с применением подшипников из литой бронзы. Кроме того, графит обеспечивает снижение усилия вращения вала двигателя в момент пуска.