Вашингтон, , 18:26 — REGNUM США выделят $10 млрд на борьбу с голодом в мире, сообщил 21 сентября президент страны Джо Байден во время выступления перед мировыми лидерами в Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент США Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время своей речи Байден объявил, что США выделят $10 млрд на борьбу с голодом и инвестируют в продовольственные системы в стране и за рубежом.

«В то время, когда почти каждый третий человек во всем мире не имеет доступа к адекватному питанию, Соединенные Штаты взяли на себя обязательство сплотить наших партнеров для решения проблемы недоедания и гарантировать, что мы сможем стабильно кормить мир в течение десятилетий», — пообещал глава Белого дома.

Напомним, что ранее Байден пообещал выделить $100 млрд развивающимся странам на на борьбу с изменением климата.