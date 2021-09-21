Москва, , 17:56 — REGNUM В целом итоги выборов в регионах Арктической зоны РФ близки к среднероссийским — немножко больше процентов у «Справедливой России». Об этом 20 сентября ИА REGNUM политолог Евгений Минченко.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Говоря о результатах в крайне восточном регионе Арктики, он отметил: «Чукотка всегда была одним из бастионов «Единой России», у неё там традиционно высокие рейтинги, ничего нового нет. Другое дело, что по абсолютному количеству голосов Чукотка оказывает мало влияния».

Хорошие результаты у «Единой России» и в крайне западной части Арктики — в Мурманской области. Результаты выборной кампании в этом регионе Минченко считает достижением губернатора Андрея Чибиса: «На мой взгляд в Мурманске сейчас очень бодрый губернатор Андрей Чибис, который в том числе на своем персональном рейтинге вытащил «Единую Россию» в регионе».

Политолог обратил внимание и на «очередное протестное голосование» в Ненецком автономном округе: «Руки бы оторвать тем людям, которые придумали эту идею объединения с Архангельской областью и вбросили ее без предварительной подготовки — до сих пор пожинают плоды». Напомним, что в НАО коммунисты набрали большинство голосов.

Работу власти в автономных округах Арктической зоны, за исключением НАО, политолог оценил высоко: «В ЯНАО яркий губернатор (Дмитрий Артюхов — прим. ред) с точки зрения работы над имиджем и политическим позиционированием — один из лучших в стране, несмотря на молодость. А Наталья Комарова (губернатор ХМАО — прим.ред.) удержала ситуацию, и результат тоже вполне достойный».

Говоря о Камчатке Минченко назвал регион «более проблемным», но там традиционно уровень протеста выше, чем в благополучных регионах северного Урала — принципиально другой уровень жизни.