Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Президент США Байден призвал защищать интересы и права секс-меньшинств во всем мире.

ЛГБТ США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он заявил 21 сентября, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

По его словам, извращенцев необходимо защищать, чтобы они жили в любви по всему миру — «от Чечни до Камеруна».

«Мы все должны встать на защиту прав LGBTQI, чтобы они могли открыто и без страха жить в любви, будь то Чечня или Камерун или другая точка мира», — сказал Байден.

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