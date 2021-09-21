Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Ядерную сделку с Ираном США готовы возобновить — если её условия начнёт выполнять Тегеран, заявил 21 сентября американский президент Джо Байден на ГА ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отметив, что Вашингтон по-прежнему намерен тормозить развитие иранской ядерной программы, глава Штатов сказал, что заинтересован в возвращении Тегерана к соблюдению обязательств по ядерной сделке и «работает» над этим вопросом с участниками соглашения.