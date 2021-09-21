Киев, 21 сентября, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Народный депутат фракции «Слуга народа» Олег Дунда считает, что урегулирование вопроса двойного гражданства на Украине необходимо завершить в ближайшие сроки.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гражданство

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов страны сегодня, 21 сентября.

Дунда связывает задержку в рассмотрении этого вопроса с нежеланием украинских госслужащих, имеющих паспорт России, раскрывать эту информацию. Депутат заявил, что речь идёт об «агентах Кремля».

«Они беспокоятся только о своих личных интересах и не хотят отказываться от возможности использовать Россию, как запасной аэродром. Смело можно назвать их «агентами Кремля»», — сказал он.

Кроме того, парламентарий заявил, что в стенах Верховной рады найдется достаточно депутатов, которые «отстаивают национальные интересы Украины и готовы поддержать легализацию двойного гражданства».

ИА REGNUM напоминает, что в начале сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в принципе поддерживает идею введения двойного гражданства, но считает, что прямо сейчас его вводить нельзя из-за «агрессии» России. 14 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в целом поддерживает введение в стране двойного гражданства, но при условии, чтобы в законе будет прописано исключение для российского паспорта.