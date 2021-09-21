Ливерпуль, Великобритания, 21 сентября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. 30-летний колумбийский атакующий полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Катара. «Ириски» согласовали с «Эр-Райяном» трансфер футболиста. Об этом сообщил журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте.

Hasebemakoto Хамес Родригес

Также журналист сообщил, что колумбийский футболист уже прошел медицинское обследование в катарском клубе.

Ранее сообщалось, что Родригес был близок к возвращению в «Порту», однако стороны не успели завершить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

В прошлом сезоне Хамес Родригес принял участие в 23-х матчах Английской Премьер-лиги 2020/21, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.