Воронеж, 21 сентября, 2021, 17:50 — ИА Регнум. Два человека погибли, один получили ранения в результате автоаварии в Воронеже 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Авария произошла около 16:00 на улице Минской у дома №43 «a/2», столкнулись ВАЗ-2105, под управлением 69-летнего местного жителя и «Nissan Qashqai» под управлением 63-летней местной жительницы.

В результате аварии на месте погибли водитель и несовершеннолетняя пассажирка ВАЗ-2105, водитель второго автомобиля госпитализирована. Полиция проводит проверку.