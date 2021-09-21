Нефтеюганск, Югра, 21 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Крыму туристка из Нефтеюганска (ХМАО) получила сильные ожоги в палатке от взорвавшегося газового баллона. Об этом сообщает пресс-служба «Крым — спаса».

Пресс-служба «Крым — спаса» Спасение в Крыму туристки из Югры

Происшествие случилось утром 21 сентября 2021 года. Взрыв произошёл в районе горы Демерджи. Пострадала жительница Югры, которая путешествовала по Крыму «диким» способом. При приготовлении ужина в палатке взорвался баллон мультитопливной горелки.

Их горящей палатки женщина успела выбраться. но получила ожоги. Всю ночь она выходила к людям, оказавшись без средств связи в горно — лесной местности. К утру её обнаружил проезжающий мимо автомобилист. Он и вызвал спасателей.

Пострадавшая доставлена с травмами и серьёзной кровопотерей в больницу села Лучистое.