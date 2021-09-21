Москва, 21 сентября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Минэкономразвития считают, что текущий курс рубля недооценён, и к концу 2021 года можно ожидать его укрепления. Об этом заявил 21 сентября глава ведомства Максим Решетников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Курс рубля на текущий год — в среднем 73,6 рубля за доллар. По нашей оценке, текущий курс несколько недооценён», — сказал он в ходе заседания правительства.

Решетников отметил, что такой курс формировался «под действием увеличения иностранной валюты в рамках бюджетного правила, а также активного накопления резидентами валютных активов».

Особую роль, по его словам, сыграли также значительный объём импорта, наблюдавшийся в рамках восстановления экономики, и «настроение международных инвесторов, включая оценку страновых рисков».

«Мы ожидаем некоторого укрепления курса рубля в конце текущего — начале следующего года. И начиная с 2023 года он будет постепенно ослабевать в соответствии с разницами индексов-дефляторов у нас и в странах — торговых партнёра», — сказал министр.

Напомним, в соответствии с июльским прогнозом Минэкономразвития средний курс доллара в 2021 году должен составить 72,8 рубля.