Екатеринбург, 21 сентября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. «Уральское объединение строителей» и «Лига проектных организаций» попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева увеличить цены строительных контрактов. Об этом сообщили журналистам в организациях.

Строительство

Строители просят организовать главу региона принять региональный акт о перерасчёте стоимости контрактов. В организациях сослались на постановление федерального правительства, предусматривающее увеличения цены контракта на строительство, реконструкцию и капремонт, а также на работы по сохранению культурного наследия (до 30%). Строители обратили внимание на удорожание строиматериалов.

«Чтобы реализовать постановление Правительства, регионы должны принять свой нормативный акт о возможности изменения цены контракта в связи со значительным ростом цен на строительные ресурсы. Такой акт в Свердловской области до сих пор не принят», — сообщается в письме Куйвашеву.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФАС обратили внимание на аномальный рост цен на стройматериалы.

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