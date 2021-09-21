Москва, 21 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Российско-армянский бизнес-форум, организованный Ассоциацией армянских предпринимателей при поддержке группы компаний «Ташир», состоялся 20 сентября в Ереване. В нем приняли участие больше 500 представителей деловых кругов России и Армении, в том числе зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян. Это первый деловой форум двух стран, в планах — дальнейшее его масштабирование.

Пресс-служба ГК «Ташир» Российско-армянский бизнес-форум, организованный Ассоциацией армянских предпринимателей при поддержке группы компаний «Ташир», 20.09.21, Ереван

Армения сможет по-новому открыть для себя возможности взаимодействия с Россией в торговле и инвестициях, в энергетике, машиностроении, транспорте, информационно-коммуникационных технологиях, отметил в приветственной речи на открытии мероприятия Алексей Оверчук.

«Хотел бы особо отметить роль русского языка как важнейшего интеграционного фактора между нашими странами. Россию и Армению связывают многолетние тесные культурные, духовные, исторические и экономические связи, которые способствуют развитию многих отраслей экономики в Армении», — подчеркнул президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян.

Рассказывая об инвестиционной программе группы, Самвел Карапетян сообщил, что в экономику Армении будет вложено $780 млн. Средства будут направлены в различные сферы экономики. Это энергетика, развитие производственных мощностей и туристической отрасли. Также будут реализованы программы развития Арцаха и выделены средства на поддержку инициатив молодых предпринимателей. «Убежден, что создание возможностей, — в наших руках. Возможностей, которые превратят Армению в сильную страну и докажут всему миру, что нас мало, но зовут нас армянами», — заключил президент ГК «Ташир».

В ходе работы бизнес-форума президент «Ташира» сообщил и о некоторых конкретных проектах группы. В частности, есть планы открыть современное производство обуви и расширить мощности предприятия, которое выпускает системы автоматизированного учета электроэнергии, отметил Самвел Карапетян в ходе интервью агентству Sputnik Армения.