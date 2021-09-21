Челябинск, 21 сентября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. В Челябинской области местные жители переели мошенникам ещё более 3 млн рублей. Об этом сообщает региональный главк МВД.

40.мвд.рф Мошенник выманил у пенсионерки 780 тыс. рублей

Наибольшую сумму отдала одна из эительниц Челябинска. Она перевела незнакомцам почти 2,5 млн рублей. Мошенники позвонили ей, представились сотрудниками банка и правоохранительных органов и убедили взять кредит и перевести деньги на «резервный» счёт. Потом с тем же успехом они звонили ей ещё четыре раза.

Также жертвами преступников стали жители Озёрска, Троицка, Златоуста и Ашинского района. Каждый отдал аферистам от 140 тыс. до 200 тыс. рублей.