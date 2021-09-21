Киев, 21 сентября, 2021, 17:45 — ИА Регнум. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков в настоящий момент открыто тормозит ключевые инициативы президента страны Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Об этом 21 сентября в комментарии изданию «Главком» заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Подоляк отметил, что к Разумкову нет претензий «уголовного плана», при этом есть фундаментальные разногласия между ним и партией «Слуга народа».

«На мой взгляд, это свидетельствует, что он смотрит на стратегию развития государства иначе, чем команда с ее программой, с которой она шла на выборы. Он считает, что надо все же сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть. Мы же считаем, что в этой системе ресурса уже нет», — отметил советник.

Что касается ситуации с законопроектом об олигархах — как заявил Подоляк, позиция Разумкова «действительно шокирует», поскольку свидетельствует об «откровенной поддержке именно олигархов». По его словам, если мировоззренческий конфликт между спикером Рады и партией и дальше будет нарастать, придется вмешаться и президенту с «жёсткими решениями».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в руководстве «Слуги народа» заявили, что в Верховной раде Украины сейчас наблюдается «сложная производственная ситуация» в связи с «некомандными действиями» главы парламента, одного из лидеров партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова. Отношения Разумкова и других лидеров «Слуги народа» резко обострились из-за рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах.