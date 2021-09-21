Москва, , 17:45 — REGNUM Любая ложь в адрес России идёт в ход со стороны Брюсселя, если он заинтересован в этом, сообщила 21 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Йозеф Геббельс

Комментируя обвинения Европейского парламента в причастности к Москвы к деятельности каталонских сепаратистов, Захарова сказала:

«Полагаю, что в евроструктурах уже давно взято за правило: когда речь идёт о критике в адрес России, то сгодится всё, что угодно — любая ложь, любой вымысел, любая неправда».

Она добавила, что ЕП 16 сентября принял осуждающую Москву резолюцию «по материалам американской газеты» The New York Times, на ложность которых указывала российская сторона.

Российский дипломат добавила, что депутаты ЕП своими действиями подводят народ тех стран, которые они представляют. Москва же считает происходящее в Каталонии внутренним делом Испании.

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