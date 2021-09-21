Вашингтон, , 18:29 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил 21 сентября во время выступления в Генеральной Ассамблеи ООН, что вооруженные силы США будут продолжать защищать «себя, наших союзников и наши интересы от нападения».

Здание ООН в Нью-Йорке, 1957 год

«Военная мощь США должна быть нашим последним средством, а не первым, и не должна использоваться как ответ на каждую проблему, которую мы видим в мире», — сказал глава Белого дома, выструпая перед мировыми лидерами.

Байден продолжил: «Действительно, сегодня многие из наших величайших проблем не могут быть решены с помощью оружия. Бомбы и пули не могут защитить от COVID-19 или его будущих штаммов. Чтобы бороться с этой пандемией, нам нужна наука и политическая воля. Нам нужно как можно быстрее взять в руки оружие и расширить доступ к кислороду, тестам, лечению, чтобы спасти жизни во всем мир».

Байден добавил, что США выделили более $15 млрд на глобальные меры по борьбе с COVID-19, отправив «более 160 млн доз вакцины от COVID-19 в другие страны».

Он также пообещал завтра, 22 сентября, объявить о дополнительных обязательствах США по борьбе с COVID-19 во всем мире, чтобы «обеспечить подотчетность в отношении конкретных целей по трем ключевым задачам — спасение жизней сейчас, вакцинация всего мира и создание лучшего будущего».