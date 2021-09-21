Москва, 21 сентября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Жизни школьника, на которого 20 сентября напал одноклассник, ничего не угрожает. Об этом со ссылкой на директора школы №1245 Ирину МасловуИА REGNUM заявили в департаменте образования Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Сегодня, 20 сентября, на перемене два девятиклассника поспорили, в результате конфликта один из мальчиков получил небольшие порезы», — отметила директор.

По её словам, педагоги незамедлительно отреагировали на сложившуюся ситуацию, вызвали полицию и скорую помощь, а также сообщили родителям учеников о случившемся.

«Сейчас пострадавший ребенок находится в больнице, ему оказывается медицинская помощь, жизни мальчика ничего не угрожает. Со вторым учеником проводится беседа, с ним работают специалисты», — добавила Маслова.

Напомним, ранее сообщалось, что в школе на Кировоградской улице ученик девятого класса нанёс однокласснику ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали в травматологическое отделение Морозовской детской городской клинической больницы.