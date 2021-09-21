Ижевск, , 17:38 — REGNUM Центризбирком Удмуртии подвел итоги выборов депутатов Государственной думы VII созыва. Об этом говорится в сообщении ЦИК.

Выборы-2021 Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

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В голосовании по федеральному округу принимали участие 14 политических партий, в государственную думу по спискам проходят представители пяти партий. «Единая Россия» набрала 35,63%, за КПРФ проголосовали 25,31% участников выборов, ЛДПР поддержали 9,64%, «Справедливая Россия — За правду» набрала 9,19%, партия «Новые люди» — 7,37%.

По одномандатному округу №33 избранным депутатов Госдумы признан Андрей Исаев «Единая Россия», его поддержали 94 260 человек или 35,63%. В одномандатном округе №34 избиратели проголосовали за Олега Гарина («Единая Россия»), он набрал 93 670 голосов или 33,36% от общего числа внесенных в списки избирателей.

Явка в целом по республике составила 47,45%.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам, на выборах депутатов представительных органов 25 муниципальных образований первого созыва в Удмуртии больше половины мандатов достаются «Единой России».

Всего в муниципальных выборах в республике принял участие 3191 кандидат, из которых 91 — самовыдвиженец.

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